16.06.2019 16:40
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Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesinde, boş arazide 5 kilo TNT patlayıcı ile 1 canlı bomba yeleği ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında terör örgütü PYD/ PKK'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu.

Suriye'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, ilçeye bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
Kaynak: AA
PKK, Kilis, Güncel

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