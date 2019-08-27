Haberler» Yaşam» Haber

Kilis'te çiçeklendirme çalışmaları

Kilis Belediyesi kent genelinde ekilmek üzere çiçek üretimine devam ediyor.

27.08.2019 14:27 Kilis'te çiçeklendirme çalışmaları

Kilis Belediyesi kent genelinde ekilmek üzere çiçek üretimine devam ediyor.


Kilis Belediyesine bağlı serada gül, lavanta, biberiye, taflan, kartopu, şimşir, zeytin, arapyasmin, mor salkım, lavantin, kasımpaşı, osmanlı şimşir, lixturum, çınar ve bunun gibi bir çok çalı türleri yetiştiriyor. Ayrıca horozibiği, çıtlak, menekşe, kirlihanım, koyun gözü gibi bir çok mevsimlik çiçeklerde yetiştirilmektedir.


Tüm tohumları ücretsiz olarak toplanarak, Kilis'teki, bulvarlar, refüjler, kavşaklara dikiliyor. - KİLİS


Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:27   Kilis'te çiçeklendirme çalışmaları
13:54   Kazım Kurt'tan muhtarlara hayırlı olsun ziyareti
13:53   Hüsamettin Çelebi'nin daktilosu Odunpazarı'nda
13:49   İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yunus Emre Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara açıklama
13:47   Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti
13:37   Unutulmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkacak
13:18   Tepebaşı Belediyesi'nden Çamlıca Mahallesi'nde konser