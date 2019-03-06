Kilis'te Çocukların Birinci Gündemi Bisiklet

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Kilis'teki okullarda çocuklara satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımında çocuklar Belediye Başkanı Hasan Kara'dan bisiklet istedi.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un katılımlarıyla Mehmet Uluğcan Ortaokulu, Zeytçioğlu İlkokulu ve Zeki Taşçı İlkokulundaki öğrencilere bin adet satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımı yapıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı gören çocuklar etrafında toplanarak bisiklet istediler. Gördüğü yoğun ilgi karşısında şaşıran Belediye Başkanı Hasan Kara, satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımında yaptığı açıklamada, "15 Bin eve 15 bin bisiklet kampanyası başlatmıştık. Bir çok öğrenci bisiklet almamış, okul müdürüne çocukların kimlik fotokopilerini, telefonları ve adreslerini belirleyerek göndermesini istedim. Her evden bir kişiye bisiklet vereceğiz" dedi.Başkan Kara, çocuklardan bisiklet almak için 3 şart istediklerini ifade ederek, "birincisi derslerinde zayıfı olmamaları, teşekkür, takdir almaları, evlerinde sigara içen varsa, sigarayı anne ve babalarına bıraktırmaları, üçüncüsü ise sağlıklı nesiller için günde en az 1 saat düzenli bisiklet sürmeleridir" ifadesini kullandı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise "Çocuklarımız kendilerini ne kadar iyi geliştirirlerse, kendinizi iyi yetiştirir bilgi sahibi olursanız, bilgi sahibi olurken, aynı zamanda ahlaklı olacaksınız. Birbirimize karşı nazik, bilgi yönünden dolu dolu olacaksınız. Hal, hareket ve davranışlarınızla örnek olacaksınız. Hem Kilis'e hemde ülkemize faydalı olacaksınız" dedi.Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'de yaptığı konuşmada, "Sizlerde derslerinize çalışırsanız, şimdiki bizlerin yerlerinde olacaksınız. Ben 45 yıl önce bu okulda bu sınıflar da okudum. Hepiniz geleceğin belediye başkanı, milletvekili, genel müdür, bakanı, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama çok çalışmanız gerekiyor" dedi. - KİLİS