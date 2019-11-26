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Kilis'te "Dijital çağda gözetlenme ve mahremiyet" söyleşisi

Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesinde söyleşi gerçekleştirildi.

26.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:00Kilis'te
Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu tarafından 7 Üniversitesinde söyleşi gerçekleştirildi.
Üniversite kampüsü içerisinde oluşturulan kıraathanede gerçekleştirilen etkinlikte, "Dijital çağda gözetlenme ve mahremiyet" başlığı altında teknolojinin ve dijitalleşmenin etkileri değerlendirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin ve özellikle sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı sonucu mahremiyetin zarar gördüğünü belirtti.
Karacoşkun, dijitalleşmenin, insanoğlunun kendisini ifade etme ve özellikle yalnızlıkla baş edebilme becerisini kazandırdığının da gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek de hızla gelişen teknolojinin ve dijitalleşmenin insanların yaşam alanlarını daraltan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Aralık, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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