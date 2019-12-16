Haberler » Yaşam » Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı - Haberler

Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

16.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:30Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Söğütlüdere Göl Restarantta gerçekleştirilen dağıtım töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kilis Şubesi Başkanı Mahmut Zeynel Ağdalyan, engelliler ve yakınları katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. - KİLİS

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

19:12 Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda - Haberler
19:10 Akşener, "Suriyelilerin dönüşlerini sağlayacak üç aşamalı planı" açıkladı Açıklaması - Haberler
19:07 FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu - Haberler
19:07 Akfa Holding davasında tek tutuklu sanığın tutukluluk haline devam kararı - Haberler
19:02 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haberler
18:27 Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var - Haberler
17:33 Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu - Haberler
17:30 Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Haberler
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Haberler
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Haberler
16.12.2019 19:17:34