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Kilis'te esnaf, 2 gün iş yerlerini kapatacak

KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki tüm esnafın hafta sonu iş yerlerini kapatması kararlaştırıldı.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:12
Kilis'te esnaf, 2 gün iş yerlerini kapatacak

KİLİS'te, Esnaf Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle kentteki tüm esnafın hafta sonu iş yerlerini kapatması kararlaştırıldı.

Kilis Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, aldıkları ortak karar ile cumartesi ve pazar günü kentteki esnafın iş yerlerini açmayacağını söyledi. Ortak basın toplantısı düzenleyen Memiler ile Celkanlı, amaçlarının koronavirüs salgını riskini en aza indirmek için insanların 48 saat boyunca evde kalmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kilis'te, şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının 16 olduğunu ancak birçok kişinin salgın riskinin farkında olmadığı için radikal kararlara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Şevket Memiler, "Radikal karar alınmaması halinde sonucu hepimiz için kötü olacak bir tablo ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Şu an için sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınmış bir karar yoktur. Bu nedenle inisiyatif almak zaruri olmuştur. Bizler hem esnafımızı hem halkımızı korumak için bu hafta sonu özel önlemler almaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu karar doğrultusunda cumartesi ve pazar günü hiçbir esnafımız iş yerini açmayacaktır. En azından 48 saat boyunca insan trafiğini asgari seviyede tutup virüsün yayılımını durdurarak, enfekte olmuş kişilerle toplumumuz arasına bir perde çekme niyetindeyiz. Bu karar resmi bir karar değildir ve sadece tavsiye niteliği taşımaktadır. Bunun için tüm esnafımızdan karara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kilis, Güncel
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