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Kilis'te fakir öğrencilere kıyafet yardımı

Kilis Kızılay Kan Merkezi ve 112 Çağrı Merkezi işbirliğiyle fakir öğrencilere kıyafet dağıtıldı.

11.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:42Kilis'te fakir öğrencilere kıyafet yardımı
Kan Merkezi ve 112 Çağrı Merkezi işbirliğiyle fakir öğrencilere kıyafet dağıtıldı.

Kilis Kızılay Kan Merkezi ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezinin temin ettiği kıyafet dağıtım etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan katıldı.

Zeytçioğlu İlkokulu, Şehit Sakıp İlkokulu, 7 Aralık İlkokulu ve Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. - KİLİS

Kızılay, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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