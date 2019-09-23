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Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılmasına dair yapılan soruşturmada Kuzey Kıbrıs ile birlikte 12 ilde gerçekleştiren operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

23.09.2019 12:33Kilis'te FETÖ/PDY askeri mahrem yapılmasına darbe
Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılmasına dair yapılan soruşturmada Kuzey Kıbrıs ile birlikte 12 ilde gerçekleştiren operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik aralarında 7 muvazzaf askerinde bulunduğu 24 şüpheli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü üyeleri oldukları gerçekçesiyle 24 kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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