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Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kilis'te sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

23.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:07Kilis'te Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide 'ın deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 'te sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra galibiyet turu attı. - KİLİS

Galatasaray, Fenerbahçe, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

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