Kilis
'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ebulüle Mahallesi yakınlarında durdurulan Suriye
uyruklu M.A. (29) idaresindeki otomobilde, yurda kaçak yollarla giren O.S, (21) N.H, (58) D.B, (48) A.İ. (9) ve H.A. (42) yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.A. işlemler için emniyete götürüldü.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.