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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

12.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:48Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, Yaşar Aktürk Mahallesi girişinde yakalandı.
Şüpheli araçtaki Suriye uyruklu L.A'nın göçmen kaçakçılığı yaptığı, 2 düzensiz göçmenin ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken zanlı L.A. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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