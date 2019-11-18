Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında M.M. ve Suriye uyruklu S.E. idaresindeki plakası açıklanmayan iki otomobili durdurdu.

M.M. idaresindeki araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.M. ve ona öncülük yaptığı ileri sürülen S.E. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA