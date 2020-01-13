Haberler » Güncel » Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:50Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheliler O.K. ve F.M.A'nın Bilali Habeş Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.
Adreste, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, biri yabancı uyruklu 2 zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:37  Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Haber
18:34  Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi - Haber
18:34  Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber
18:34  Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber
18:32  İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:39:31