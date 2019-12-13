Haberler » Güncel » Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Haber

Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

13.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:34Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, aramalarda tabanca, av tüfeği ve el telsizi ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürülürken adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16 Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Haber
13:16 İBB '15 GÜN' DEDİ AMA ENGELLİLERİN ÇİLESİ DEVAM EDİYOR - Haber
13:16 Arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler - Haber
13:16 Koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 lira para cezası - Haber
13:16 Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına başlandı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:17:49