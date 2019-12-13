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Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon

Kilis'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:09Kilis'te göçmen kaçaklılarına operasyon
'te jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kilis İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 06.30 sıralarında eş zamanlı olarak, Kilis merkezde 6 adrese operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca 1 adet av tüfeği, 1 adet pala ve 1 adet el telsizi, ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KİLİS

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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