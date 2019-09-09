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Kilis'te gözaltına alınan pkk/pyd üyesi tutuklandı

KİLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi yabancı uyruklu 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.09.2019 16:25 Kilis'te gözaltına alınan pkk/pyd üyesi tutuklandı
KİLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD üyesi yabancı uyruklu 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekiplerince, şüphelinin S.A. olduğu tespit edildi. Yapılan takibin sonucunda, S.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla İzzettin İyigün Caddesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Polis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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