Kilis'te Güneş Paneli Hırsızlığı İddiası

Kilis'te 12 gün önce çalındığı iddia edilen güneş panelleri çöpte bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşayan Rüstem Demir, güneş panellerinin yerinde olmadığını görünce güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, bahse konu 10 güneş panelini şehir çöplüğünde atılmış vaziyette buldu.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güneş panellerini çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bulunan güneş panelleri sahibine iade edilirken gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Oylum,Kilis
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:52