Kilis'te Hafızlık Yarışması

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Kilis'te İmam Hatip öğrencileri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" yapıldı.Kilis İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Kilis Öğretmenevinde ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den 17 öğrenci katıldı.Yarışma sonucunda ortaokul kategorisinde Muhammed Nebhen Seyid birinci, Ahmed Arrur ikinci ve İsmail Aydemir ise üçüncü oldu. Lise düzeyinde birinciliği İbrahim Al Hamid alırken, Abdurrezzak El Mine ikinci ve Ammar Humad ise üçüncü oldu.Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.