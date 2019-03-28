Kilis'te Hırsızlık İddiası

Kilis
'te iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Aslan Mahallesi Kafaf Çeşme
Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinden bilgisayar çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayın şüphelisi olduğunu tespit ettikleri M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA