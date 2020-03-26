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Kilis'te ikamet yangını

Kilis'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

26.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:11
Kilis'te ikamet yangını
Kilis 'te, bir evde elektrik kontağından çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.A. ile ailesinin ikamet ettiği Şıh Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi Sevinçli sokakta üzerinde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangına Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Evin mutfağında bulunan buzdolabının prizinden kaynaklanan elektrik kontağı çıktığı belirlendi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, 3. Sayfa

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