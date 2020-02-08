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Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralıKİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:12
'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
KİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şıhmahsur kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde bulunan E.Y., yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kilis'te iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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