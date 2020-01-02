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Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

02.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:47 Kilis'te İl Genel meclisi toplandı
İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Ocak ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan ilçesi Hasancalı köyünde yapılacak olan Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ilgili olarak 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planlarının İmar ve Bayındırlık komisyonuna gönderildi. Elbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine 3 hayırsever üyenin belirlenmesi görüşüldü. İl Özel İdaresi norm kadro cetvelinde dolu ve boş kadro değişiklik yapılması konuları alındı. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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