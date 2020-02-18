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Kilis'te jandarmanın en büyük yardımcısı "hassas burunlar"

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve başta terör ile uyuşturucuyla mücadelede değerlendirilen 5 dedektör köpek güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34Kilis'te jandarmanın en büyük yardımcısı
İl Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve başta terör ile uyuşturucuyla mücadelede değerlendirilen 5 dedektör köpek güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında aldıkları eğitim ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlerini icra eden "Bela" bomba aramada, "Lastik" iz takibinde, "Palan" tütün aramada "Güçlü" ve "Orfaz" ise mayın aramada etkin rol aldı.
Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunan "hassas burunlular", boş zamanlarında ise bakıcıları ile kendileri için oluşturulan parkurlarda temel ve ileri itaat eğitimlerini tazeliyor.
Özellikle yasa dışı geçişlerde ve terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan dedektör köpekler, şu ana kadar birçok olayın aydınlatılmasında ve uyuşturucu operasyonlarında büyük katkı sundu.

Jandarma, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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