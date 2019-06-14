14.06.2019 14:27
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Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı

Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandıKilis'te, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı
Kilis'te, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, askeri yetkililer ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Jandarma teşkilatı kurulduğundan bu yana halkımızın sevgisine mahzar olmuştur. Milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştırö dedi.
Jandarmanın kullandığı silah ve teçhizatların sergilendiği, eğitimli köpeklerinin gösteri yaptığı etkinlikte, mehter takımı sahne aldı ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı
Kaynak: DHA
Jandarma, Kilis, Güncel

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