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Kilis'te kaçak içki ele geçirildi

Kilis'te, polis düzenlediği operasyonda kaçak içki ele geçirdi.

23.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:45
Kilis'te kaçak içki ele geçirildi
Kilis 'te, polis düzenlediği operasyonda kaçak içki ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te, sahte kaçak alkollü içki imalatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde bir araç ve depoda yapılan aramalarda, toplam bin 583 litre etil alkol, 40,25 litre sahte kaçak viski, 220,5 litre sahte kaçak rakı ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan araç sürücüsü M.V.O. ve depoyu kiralayan H.B. isimli şahıslar alınan ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi. M.V.O. adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.B. isimli şahıs ise tutuklanarak ceza evine konuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Kilis, 3. Sayfa

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