Kilis'te Kaçak İçki Operasyonu

Kilis
'te, bir otomobilde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınır köylerinden kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Topdağı köyü sınırıları içerisinde S.A. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait 216 şişe içki bulundu.
Gümrük kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.A'ya yasal işlem yapıldığı kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.