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Kilis'te kaçak içki operasyonu

Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

06.08.2019 13:05 Kilis'te kaçak içki operasyonu
Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kocabeyli köyü girişinde M.G. idaresindeki 41 B 6744 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli markalara ait 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili sürücü M.G. ile araçtaki Z.Y. ve K.K'ya yasal işlem yapıldığı, kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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