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Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 2 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

26.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:52Kilis'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
'in ilçesinde 2 şüpheli, kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl ve İlçe komutanlıkları ekipleri, Topallar köyü kırsalına operasyon düzenledi. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan C.A. ve H.P, kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir gümüş sikke ile 41 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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