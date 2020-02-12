Haberler » Güncel » Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza - Haber

Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 lira ceza verildi.

12.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:30Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza
'in ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 lira ceza verildi.
Yastıca köyü kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün çıkışında bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen ve kafeslere konulmuş 7 kınalı keklik ile çeşitli tuzaklama malzemeleri bulundu.
Otomobildeki 4 kişiye toplam 12 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.
Keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Musabeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:44:47