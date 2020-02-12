Kilis'te kaçak keklik avlayanlara 12 bin 640 lira ceza

Kilis
'in Musabeyli
ilçesinde kaçak keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 lira ceza verildi.
Yastıca köyü kırsalında kaçak avlanma yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün çıkışında bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen ve kafeslere konulmuş 7 kınalı keklik ile çeşitli tuzaklama malzemeleri bulundu.
Otomobildeki 4 kişiye toplam 12 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.
Keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.