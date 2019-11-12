Haberler » Güncel » Kilis'te kaçakçılık operasyonları - Haber

Kilis'te kaçakçılık operasyonları

Kilis'te 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 paket sigara,15 litre içki, 40 paket puro ile biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

12.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:06Kilis'te kaçakçılık operasyonları
'te 2 ayrı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 paket sigara,15 litre içki, 40 paket puro ile biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Rıfat Kazancıoğlu ve Kazım Karabekir mahallelerinde 2 farklı aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 paket sigara, 15 litre içki, 10 kilogram çay, 40 paket puro, 500 gram pipo tütünü ve 200 gram süt tozu ile biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve silahlara ait 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Balıkesir'de teyze kızlarının öldürülmesi davasında yeni rapor
17:25 34 HAMİLE ÇOCUĞU ADLİ MAKAMLARA BİLDİRMEYEN DOKTORLARIN DAVASINDA 2 POLİS TANIK OLARAK DİNLENECEK
17:25 Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı
17:20 Forum Aydın, Kasım ara tatilinde çocukları bekliyor
17:25 Adıyaman inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:26:45