Haberler » Güncel » Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi - Haber

Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi

Kilis'te Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" düzenlendi.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:30Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi
'te Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" düzenlendi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.
KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
İnsanların duygularını en doğru şekilde sevgi diliyle, barışla, huzurla acılarını bile en doğru şekilde ifade ettikleri mecranın sanat olduğuna değinen Kuzgun, amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekti.
Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ve Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli'ye plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:59 Gambiya Büyükelçisi Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
17:58 Sivas'ta öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:57 Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza
17:57 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY, İSEDAK 35'İN KAPANIŞINDA KONUŞTU
17:52 Tartışmalı satış oy çokluğuyla meclisten geçti
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:00:59