Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

Kilis
'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis- İslahiye
, Kilis- Gaziantep
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli
, Kilis - Musabeyli
ile Kilis- Polateli
ile Çevre yolunda işaretleme çalışmaları başlatıldı. Yaya geçişleri başta olmak üzere kış aylarında silinen işaretlemeler yeniden görevlileri tarafından yapılmaya başlandı. İşaretleme işlemlerinin Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
Elbeyli
, Polateli
, Musabeyli
, Kilis
, Yaşam
Kaynak: İHA