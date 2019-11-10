Haberler » Güncel » Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi - Haber

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi

Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, jandarma ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

10.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:56Kilis'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulunup ailesine teslim edildi
'te kaybolan 3 yaşındaki Sabiha Nur Ateş, jandarma ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.
Kilis'e bağlı ilçesi Balıklı köyünde zeytin hasadı yapan Metin Ateş ve ailesi kızları Sabiha Nur Ateş'in kaybolduğunu fark edip aramaya başladı.
Bu sırada zeytin hasadı yapan Bayram Cerit, bahçesinde yürüyen bir çocuktan şüphelenerek jandarma ekiplerine verdi. Bahçeye gelen jandarma ekipleri Sabiha Nur Ateş'i de yanlarına alarak ailesini arama çalışmalarına başladı.
ekipleri, Balıklı köyü çevresindeki arazide yaptığı arama çalışması sonucunda çocuğun ailesini buldu.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:21 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:21 Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
15:21 Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı
15:21 Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak
15:20 Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:24:29