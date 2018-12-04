Kilis'te Kaybolan Büyükbaş Hayvanları Jandarma Buldu

Kilis'te kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkeze bağlı Küçükkonak köyünde Mehmet Özdemir, kapısını açık unuttuğu ahırında bulunan 7 büyükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.
İz takibi yapan köpeklerin de katıldığı yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından jandarma ekipleri, 7 büyükbaş hayvanı, köye 3 kilometre mesafede bularak sahibine teslim etti.
04 Aralık 2018 Salı 12:09