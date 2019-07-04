04.07.2019 12:57
Haberler» Yaşam» Haber

Kilis'te kiralık ev sorunu

Kilis

Kilis'te, kamu görevlerinin tayinlerinin çıkması yerlerine yeni atamalar olması nedeniyle kentte kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale geldi.

Kilis'te, kamu görevlerinin tayinlerinin çıkması yerlerine yeni atamalar olması nedeniyle kentte kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale geldi.

Nüfusundan fazla Suriyelinin bulunduğu Kilis'te kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar zorluk çekiyor. Kilis'te, 114 bine yakın Suriyelinin ikamet etmesi nedeniyle Kilisli vatandaşlar kiralık ev bulmakta sıkıntısı çekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan kamu görevlileri, Kilis'te kiralık ev bulmakta zorluk çekiyor. İnşaat sektöründe 3-4 yıldır durgunluk olması nedeniyle, ev yapılmaması yüzünden kiralık ev fiyatları yükseldi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Yaşam

Son Dakika Haberleri
14:26   Türkü dolu bir gece yaşattılar
14:23   Tepebaşı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
14:21   UMKE ekibi huzurevi sakinlerini sağlık taramasından geçirdi
14:18   Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı
14:16   Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Eskişehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ziyaret
14:16   Okul birincisi olan öğrenci, öğretim görevlisi eşinden diplomasını aldı
13:57   DAK'tan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti