Kilis'te kiralık ev sorunu

Kilis'te, kamu görevlerinin tayinlerinin çıkması yerlerine yeni atamalar olması nedeniyle kentte kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale geldi.



Nüfusundan fazla Suriyelinin bulunduğu Kilis'te kiralık ev bulmak nerede ise imkansız hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar zorluk çekiyor. Kilis'te, 114 bine yakın Suriyelinin ikamet etmesi nedeniyle Kilisli vatandaşlar kiralık ev bulmakta sıkıntısı çekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan kamu görevlileri, Kilis'te kiralık ev bulmakta zorluk çekiyor. İnşaat sektöründe 3-4 yıldır durgunluk olması nedeniyle, ev yapılmaması yüzünden kiralık ev fiyatları yükseldi. - KİLİS

Kaynak: İHA