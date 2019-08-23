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Kilis'te konut satışı azaldı

Kilis'te 2019 yılında toplam bin 138 adet konut satılırken, 2019 yılı Temmuz ayında ise Kilis'te 235 konut satıldı.

23.08.2019 17:18 Kilis'te konut satışı azaldı
Kilis'te 2019 yılında toplam bin 138 adet konut satılırken, 2019 yılı Temmuz ayında ise Kilis'te 235 konut satıldı.

Kilis'te bir önceki yıla göre konut satışları azaldı. 2018 yılı yedi ayda satışı yapılan konut sayısı bin 369 iken 2019 yılında toplam bin 138 konut satıldı. Kilis, 2019 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2019 yılında satışı yapılan konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. 2019'da Kilis'te gerçekleşen konut satışının 367'si ilk satış, 771'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - KİLİS

Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

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