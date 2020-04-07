Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.

07.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:25
Kilis 'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
KİLİS - Yakalandığı korona virüs rahatsızlığı nedeniyle Kilis'te tedavi gören Mehmet Kopan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu.
Umre'den geldikten sonra korona virüs olduğu belirlenen 65 yaşındaki Mehmet Kopan hastalığı yenerek hastaneden taburcu oldu.
Taburcu olan Kopan'ı Kilis Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Kopan, hastane çalışanlara teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı. Kilis’te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, Sağlık

Haberin Videosu :

Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Kilis'te korona virüsü yendi alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Bilim Kurulu maske konusundan neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu maske konusundan neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:59: Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi - Haberler 17:57: Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı - Haberler 17:57: Bahçeli: "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. - Haberler 17:56: Bahçeli: "Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua... - Haberler 17:55: Sobadan çıkan yangın evi kül etti - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor