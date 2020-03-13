Kilis'te koronavirüs önlemleri
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
13.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:41
Gaziantep , Şanlıurfa ve Kilis 'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.Kilis Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üçer kişiden oluşan 3 ayrı özel ekip oluşturuldu.
Öncelikle Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük kapılarında dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, daha sonra belediye hizmet binası başta olmak üzere, talep gelen kurum binalarında çalışma gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devam eden dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarının da temizlendiğini belirtti.
Otogar ve camilerdeki çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Bulut, belediye olarak virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini kaydetti.
Öncelikle Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük kapılarında dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, daha sonra belediye hizmet binası başta olmak üzere, talep gelen kurum binalarında çalışma gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devam eden dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarının da temizlendiğini belirtti.
Otogar ve camilerdeki çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Bulut, belediye olarak virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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Etiketler : Kilis Belediyesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel
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