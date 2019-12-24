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Kilis'te kursiyerler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:56
Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Merkezdeki kağıt oymacılığı ve el sanatları kurslarına katılan bir grup kadın kursiyer, AA muhabirlerinin yurt içinden ve dışından çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Kursiyerlerden Suzan Sogül Vanlı, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeogˆlu'nun "Kirpi yavrusu" kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Münife Gülçin Avkan da Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
Usta öğretici Sinan Kanmaz, tercihini haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeogˆlu'nun "Kirpi yavrusu" spor kategorisinde ise Semih Yu¨ksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.
Kanmaz, fotoğraf seçimlerini sadece içeriğini düşünerek değil kaliteyi de göz önünde bulundurarak yaptığını belirtti.
Kursiyer Avkan da fotoğrafları oylamaya sunulan muhabirleri tebrik ederek, fotoğrafların bir yılda olup biteni gözler önüne serdiğini ifade etti.
Kilis'te kursiyerler AA'nın

Kilis Valiliği, Anadolu Ajansı, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA


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