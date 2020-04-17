Kilis'te kuyruklarda sosyal mesafe kuralı
Kilis'te, bankaların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıktan sonra içeriye alınıyor.
17.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:33
Kilis'te belediye hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için anan yapılıyor. Bankaların önünde işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşları polisler ile banka güvenlik görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Kuyrukta sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekleyen vatandaşlar, alınan karardan memnun olduklarını, desteklediklerini ifade ettiler. - KİLİS
Kaynak: İHA