Kilis'te maske denetimleri devam ediyor

KİLİS'te, valilik tarafından alınan maske takma zorunluğu nedeni ile polisin denetimleri sürüyor.

Kilis Valiliği tarafından vaka sayısında artış nedeniyle 15 Temmuz tarihinden itibaren kentte maske takma zorunlu hale getirdildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde maske denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlar ile motosiklet, hususi araç, taksi ve dolmuşlarda maske takmayanlara yönelik uygulama yapıyor. Uygulamada yasaklara uymayan kişi ve araç sürücülerine ceza yazılyor.