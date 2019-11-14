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Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor

Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyorKİLİS - Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek, birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.

14.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:26
'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor
KİLİS - Kilis'te tek kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek, birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılması kentte yadırganmıyor. Tek veya 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklet ile bir de eşyalarını yüklüyor. Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir merdiven taşırken, bir başkası da meyve ve sebzeleri taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde çuval ile soğan taşıdı. Bir çok eşyanın taşındığı motosiklette Kilisliler tarafından normal karşılanıyor.
Kilis'e il dışından gelenler gördükleri karşısında şaşırıyorlar.
Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor

Motosiklet, Kilis, Genel

Kaynak: İHA


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