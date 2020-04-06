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Kilis'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı

Kilis'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı -Motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor.

06.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:55
Kilis 'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı
-Motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor
KİLİS - Türkiye 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde motosiklete bir kişinin binmesine izin veriliyor.
Kilis'te trafikteki tüm araçların yüzde 50'sinin bulunduğu Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletler üzerinde uygulama yapılıyor. Motosikletlere bir kişiden fazla binilmesine izin verilmez iken birden fazla binen kişilere sosyal mesafe kurallarına uymadığı için idare yaptırım uygulanıyor. Motosiklet sürücülerinin bir kısmı uygulamadan memnun olduklarını, bir kısmı ise mecburen motosiklete bindiklerini uygulamaya katılmadıklarını ifade ettiler. Kilis’te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kilis, Yerel

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Kilis'te motosikletlerde sosyal mesafe kuralı
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