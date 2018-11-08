Kilis
'te motosikletlilerin tehlikeli taşımacılığı kamerada
KİLİS - Kilis'te, motosikletlerin yük taşımacılığında da kullanılması ilginç görüntüler oluştururken, 6 halı bir motosiklette taşındı. Türkiye
'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te bazı vatandaşlar motosikletlerini yük taşımak için de kullanıyor. Bir motosiklet sürücüsünün motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte 6 halıyı taşırken, bir bakası kolililer ile tavuk taşıdı. Bir başka sürücü motosiklet ile teknesinde 3 kişi ile trafikte seyir ederken, bazı sürücüler inşaat malzemesi taşıyor. Kentte hurdacıların da motosikletle hurda toplaması ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kilis
08 Kasım 2018 Perşembe 19:18