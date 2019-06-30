30.06.2019 16:58
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Kilis'te otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kilis

Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kilis 'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.
Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.
Kaynak: AA
Gaziantep , Mehmet İhsan , Kilis , Güncel

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