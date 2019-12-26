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Kilis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Kilis'te bazı sınır bölgeleri 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

26.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:21 Kilis'te
'te bazı sınır bölgeleri 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere 15 gün süreyle bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Kararın, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Höyük-Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Hilaltepe-Musa Özalkan-İlhami Hardal, Afrin-Şimşek, Şimşek-Demirışık, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncü İnanlı, Şehit Mehmet-Öncü, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf Beylem ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş hudut karakolları bölgelerinin 1 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp, 15 Ocak Çarşamba günü saat 17.00' de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesine karar verilmiştir."

Suriye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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