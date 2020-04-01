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Kilis'te sağanak yağış bile vatandaşı evinde tutamadı

Kilis'te 65 yaş ve üzeri olanlar ile vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısına rağmen sağanak yağmurda bile dışarı çıkan vatandaşlar, polis tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

01.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:05
Kilis'te sağanak yağış bile vatandaşı evinde tutamadı
Kilis 'te 65 yaş ve üzeri olanlar ile vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısına rağmen sağanak yağmurda bile dışarı çıkan vatandaşlar, polis tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanlar ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın uyarılarına Kilisli vatandaşların büyük bölümü uymayarak dışarı çıkıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uygulama noktaları oluşturarak, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak evlerine gönderiyor. Tüm uyarılara rağmen ısrarla dışarı çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara da idare para cezası kesiliyor. Sağanak yağmura rağmen sokağa çıkanlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderiliyor. - KİLİS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Polis, Kilis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kilis'te sağanak yağış bile vatandaşı evinde tutamadı - Haberler

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