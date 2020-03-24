Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kilis'te sahte içki üretimine 1 tutuklama - Haberler

Kilis'te sahte içki üretimine 1 tutuklama

KİLİS'te, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

24.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:54
Kilis'te sahte içki üretimine 1 tutuklama

KİLİS'te, sahte içki imalatı yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit edilen depoya düzenlenen bakında, 1583 litre etil alkol, 40 litre sahte viski, 220 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. nöbetçi mahkemece tutuklandı, M.V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:56 - Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin - Haber 11:56 - Psikososyal destek ekibi bir telefon kadar yakında - Haber 11:56 - Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk - Haber 11:56 - Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli yakalandı - Haber 11:56 - Karapınar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber 11:45 - İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber
Loading