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Kilis'te salça telaşı sürüyor

Kilis'te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.

02.08.2019 13:12 Kilis'te salça telaşı sürüyor
Kilis'te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.

Kilisli hanımlar, yerli domatesin piyasaya çıkmasından sonra salça yapma geleneğini yüzyıllardan beri sürdürüyor. Kilis'te, bahçelerden toplanan domatesler, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek güneşte suyunun çekilmesinden sonra iyice katılaşan domates salçası bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarına veya serin yerlere kaldırılıyor.

Kilisli ev hanımları, yüz yıllardan beri gelenek olarak süren salça yapma alışkanlığını sürdürürken kentte fabrikasyon salçalarının kentte tercih edilmiyor. - KİLİS

Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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