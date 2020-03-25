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Kilis'te şehitlik yeniden düzenlenecek

Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:20
Kilis'te şehitlik yeniden düzenlenecek
Kilis asri mezarlıktaki şehitlik yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün İl Özel İdaresine verdiği talimatla asri mezarlıkta bulunan şehitlikte düzenleme yapılması için gerekli çalışmalara başlanıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Vali Soytürk'ünn talimatıyla asri mezarlıktaki şehitlik ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade ederek, " Valimizin direktifleriyle projemizi hazırladık. Kısa süre içerisinde şehitliğimizi yeniden ele alıyoruz. Asri mezarlıkta aile kabristanlıkların da ilçelerimizde, köylerimizde ve Kilis nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimiz ile sınır hattında şehit olan 61 askerimiz için temsili şehitlikte mezarlar yapılacak. Kilis'te bütün şehitlerimizin mezarlarının bakımını valimizin talimatıyla aksatmadan yapıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde şehitliğimizin yeni düzenlemelerini yapmaya başlayacağız" dedi.

Öte yandan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Asri Mezarlık içerisinde bulunan eski şehitlik ile kurtuluş savaşı ve istiklal savaşı gazilerinin mezarlarının belediye olarak düzenleme yapacaklarını ifade ederek, "Eski şehitlik olarak bilenen yerde 6 şehidimizin mezarı var, 33'de kurtuluş savaşı ve istiklal savaşı gazimizin mezarlara var. Burada düzenleme yapacağız. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hem mezarlar hemde alanda çalışma yapacağız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis, Güncel

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